V Maďarsku štrajkujú pracovníci štátnej a verejnej správy

Prvého marca vstúpili v Maďarsku do platnosti pravidlá týkajúce sa práce štátnych úradníkov. Zamestnancom štátnej správy sa začína pracovný čas o 06.45 h a denne musia odpracovať deväť hodín.

Budapešť 14. marca (TASR) - Pracovníci štátnej a verejnej správy v Maďarsku začali vo štvrtok ráno celodenný štrajk. Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV prácu prerušilo 7200 zamestnancov.



Odbory pracovníkov štátnej a verejnej správy MKKKDSZ však uviedli, že skutočný počet štrajkujúcich bude známy až neskôr.



Požiadavkou odborárov je, aby platy v tejto sfére boli viazané k minimálnej mzde. Súčasne však odmietajú narastajúce povinné nadčasy a žiadajú vrátenie piatich dní dovolenky a započítanie obedovej prestávky do pracovného času.



Predsedníčka MKKKDSZ Péterné Borosová pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfóRádió uviedla, že na usporiadanie súčasného nezrozumiteľného a nekonzistentného systému miezd vypracovali a predložili svoje návrhy. Žiadané zmeny sa podľa nej týkajú takmer 200.000 zamestnancov.



Zo solidarity s pracovníkmi štátnej a verejnej správy prácu prerušila aj časť členov Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ), ktorí začali ráno o 08.00 h dvojhodinový výstražný štrajk.



Prvého marca vstúpili v Maďarsku do platnosti sprísnené pravidlá týkajúce sa práce štátnych úradníkov. Zamestnancom štátnej správy sa začína pracovný čas o 06.45 h a denne musia odpracovať deväť hodín. Do ich pracovného času sa už podľa nových pravidiel nezaráta obedňajšia prestávka.



Medzi ďalšie reštrikčné opatrenia patrí zrušenie mimomzdových prostriedkov pre pracovníkov štátnych úradov v župných mestách a v hlavnom meste, zníženie dovolenky z 25 na 20 dní, ale aj určenie ďalších voľných dní na základe pracovnej pozície, a nie na základe stráveného času v práci, ako tomu bolo doteraz.



Zmenou je aj možnosť predĺženia pracovnej doby na 12 hodín, a to bez nároku na vyplatenie nadčasov. Nové pravidlá zavádzajú pre štátnych úradníkov štatút vládnej služby.



V Maďarsku je v priemere desaťpercentný nedostatok zamestnancov štátnej správy, avšak v západných župách tento pomer dosahuje až 20 percent, pričom údajne stále platí zákaz prijímania nových pracovníkov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)