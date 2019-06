V Maďarsku uzatvorili mosty, aby k vraku mohol preplávať žeriav

Loď Hableány leží na dne Dunaja na podloží, o ktorom zatiaľ nevedia, či ide o piesok, štrk či skalu. Jasenszky zdôraznil, že podmienky záchrannej akcie sú nevyspytateľné.

Budapešť 7. júna (TASR) - Maďarská polícia v piatok popoludní od 14.00 h uzatvorila v Budapešti Árpádov most a Margitin most, aby pod nimi mohol preplávať žeriav Clark Ádám, informovala polícia agentúru MTI. Žeriav sa za necelú hodinu dostal bezpečne z prístavu v Újpesti k južnej strane Margitinho mosta, kde približne v deväťmetrovej hĺbke leží na dne Dunaja vrak vyhliadkovej lode Hableány, ktorá sa s 35 ľuďmi na palube po zrážke s iným plavidlom potopila koncom mája.



Podľa komerčnej rozhlasovej stanice Inforádió polícia o 15.00 h mosty opäť otvorila.



Hovorca protiteroristickej jednotky TEK Nándor Jasenszky uviedol, že žeriav ešte nezačne s vyzdvihovaním vraku vyhliadkovej lode.



Poznamenal, že prípravu na vyzdvihnutie lode pripravoval TEK v spolupráci s odborníkmi technickej univerzity. Vyhliadkovú loď vyzdvihnú prostredníctvom špeciálnych lán a štyroch postrojov - po jednom vpredu a vzadu, dva postroje podoprú loď uprostred, aby sa nezlomila.



Loď Hableány leží na dne Dunaja na podloží, o ktorom zatiaľ nevedia, či ide o piesok, štrk či skalu. Jasenszky zdôraznil, že podmienky záchrannej akcie sú nevyspytateľné.



Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vo štvrtok oznámil, že v sobotu 8. júna od 01.00 h do 05.00 h zníži prietok na Vodnom diele Gabčíkovo. Maďarskí vodohospodári ho požiadali o zníženie preto, aby mohli pokračovať v prácach po nehode výletnej lode v Budapešti. Po tomto obmedzení hladina Dunaja v Budapešti približne o 12 hodín na to klesne na takú úroveň, aby mohol plávajúci žeriav začať s vyzdvihovaním vraku lode.



Minister životného prostredia László Sólymos, pod ktorého rezort patrí SVP, ponúkol pomoc pri odstraňovaní vraku v podobe plávajúceho žeriavu Slavín.



K zrážke vyhliadkovej a výletnej lode došlo 29. mája krátko po 21.00 h pod Margitiným mostom. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí. V súčasnosti pátrajú ešte po ôsmich nezvestných turistoch a jednom členovi posádky.



