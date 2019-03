V Maďarsku zadržali Sýrčana z IS, ktorý mal vyvraždiť 20 členov rodiny

V rámci rýchlej a účinnej spolupráce príslušných maďarských a belgických orgánov vysvitlo, že zadržaný je od roku 2016 členom IS.

Budapešť 22. marca (TASR) - Maďarská protiteroristická jednotka TEK zadržala v piatok v Budapešti sýrskeho občana, o ktorom vysvitlo, že sa v Sýrii ako člen teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zúčastnil vyvraždenia 20 členov jednej rodiny, informovala agentúra MTI.



Muža najskôr zadržali na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta 30. decembra 2018. Pri pasovej kontrole totiž vtedy 27-ročný muž predložil falošný pas a falošným dokladom sa snažil potvrdiť aj totožnosť ženy, s ktorou spolu cestoval.



Súd ho za prevádzačstvo a ďalšie trestné činy odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody a na tri roky ho vyhostil z krajiny. Sýrčana mali vyhostiť do Grécka, kde dostal štatút utečenca. V procese vyhostenia ho vzali do cudzineckej väzby.



V rámci rýchlej a účinnej spolupráce príslušných maďarských a belgických orgánov vysvitlo, že zadržaný je od roku 2016 členom IS a že v roku 2016 vyvraždil 20 členov jednej rodiny, pretože sa nechceli stať členmi IS.



Podľa Vyšetrovacej hlavnej prokuratúry hlavného mesta je Sýrčan podozrivý, že sa osobne zúčastnil na poprave členov rodiny, ktorá bola vykonaná odťatím hláv.



Prokuratúra iniciovala vzatie podozrivého do vyšetrovacej väzby.



