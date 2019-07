V Malajzii zatkli 4 cudzincov pre podozrenia z napojenia na teroristov

Medzi zadržanými osobami sú aj dvaja etnickí Rohingovia z Mjanmarska, ktorých zadržali za podporu Armády spásy arakanských Rohingov (ARSA).

Kuala Lumpur 9. júla (TASR) - Pre podozrenia z členstva v militantných skupinách zatkli v Malajzii štyroch cudzincov. Informovala o tom v utorok miestna polícia, píše agentúra Reuters.



Medzi zadržanými osobami sú aj dvaja etnickí Rohingovia z Mjanmarska, ktorých zadržali za podporu Armády spásy arakanských Rohingov (ARSA), uviedol policajný inšpektor Abdul Hamid Bador.



ARSA, ktorú vláda v Mjanmarsku označuje za teroristickú organizáciu, v októbri roku 2016 a auguste 2017 podnikla sériu útokov na stanovištia mjanmarskej armády na území Jakchainského štátu obývaného prevažne moslimskými Rohingami. V dôsledku odvetných operácií mjanmarskej armády ušlo z tohto zväzového štátu do susedného Bangladéša ušlo viac ako 800.000 Rohingov.



V Malajzii žijú desiatky tisíc moslimských Rohingov, ktorí už roky prichádzajú do juhovýchodnej Ázie, kde žiadajú o azyl.



Ako informoval policajný inšpektor, jeden z dvoch zatknutých Rohingov - 41-ročný stavebný pracovník - sa vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach vyhrážal smrťou bangladéšskej premiérke Hasíne Vadžídovej.



Tretím zadržaným je 54-ročný občan Filipín, ktorý má údajne väzby na militantnú skupinu Džamáa abú Sajjáf, napojenú na Islamský štát (IS). Tento muž je podozrivý aj z toho, že sa podieľal na únosoch vo východomalajzijskom štáte Sabah, ktorý leží na ostrove Borneo južne od Filipín.



Štvrtým podozrivým je 24-ročný občan Indie, ktorý údajne napomáhal síkhskej separatistickej skupine Babbar Khalsa International (BKI). Tento muž, ktorý pracuje ako údržbár výťahov, je obvinený z prevodu 7600 malajzijských ringgitov (približne 1640 eur) na financovanie aktivít BKI v juhovýchodnej Ázii.



Odkedy v januári 2016 ozbrojený útočník napojený na IS podnikol niekoľko útokov v Jakarte - hlavnom meste susednej Indonézie -, je aj Malajzia v stave zvýšenej ostražitosti. V júni 2016 došlo i k prvému útoku IS na území Malajzie: granát v bare na predmestí metropoly Kuala Lumpur tam vtedy zranil ôsmich ľudí.