V Maroku padli tresty za vlaňajšie protivládne protesty

Rabat 28. júna (TASR) - Charizmatického vodcu marockého protestného hnutia odsúdili v stredu spolu s ďalšími troma aktivistami na 20 rokov odňatia slobody za protivládne demonštrácie v krajine, vyvolané v roku 2016 usmrtením predavača rýb.



Verdikt vynesený v utorok večer okamžite spustil novú vlnu protestov v meste Husajma, ktoré je baštou opozičného hnutia al-Hirák aš-Šaabí.



Zakladateľa hnutia Násira Zafzáfího a troch ďalších členov uznali za vinných a odsúdili na najvyšší možný trest za ohrozenie štátnej bezpečnosti. Pätnásť ďalších osôb odsúdených v súvislosti s vlaňajšími protestmi, najväčšími od arabskej jari v roku 2011, dostalo tresty od jedného do 15 rokov za mrežami.



Všetci odsúdení sa proti verdiktu plánujú odvolať, povedal agentúre AP ich právnik.



Korene vlaňajších protestov siahajú do októbra roku 2016. Tisíce Maročanov vyšli vtedy do ulíc po tom, ako sa objavili správy o tragickej smrti obchodníka s rybami. Demonštranti protestovali v tejto súvislosti proti údajnému šikanovaniu úradmi.



Hnutie al-Hirák aš-Šaabí neskôr organizovalo demonštrácie proti vysokej nezamestnanosti v krajine a korupcii vo vládnych kruhoch.