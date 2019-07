V masovom hrobe pri sýrskej Rakke našli 200 tiel

Predpokladá sa, že ide o obete popráv vykonávaných extrémistami.

Bejrút 3. júla (TASR) - Celkove 200 tiel našli v masovom hrobe pri meste Rakka na severe Sýrie, ktoré je známe ako niekdajšie centrum samozvaného kalifátu, vyhláseného teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Tlačová agentúra AFP to uviedla v stredu s odvolaním sa na sýrske zdroje.



Podľa údajov miestneho predstaviteľa, identifikovaného ako Jásir Chamís, a mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii sa v odkrytom hrobe nachádzali aj telá piatich mužov v oranžových kombinézach, aké mali zvyčajne oblečené zajatci IS. Predpokladá sa, že ide o obete popráv vykonávaných extrémistami.



Pokračovanie pátracích operácií môže priniesť nález ďalších tiel, doplnil Chamís.



Rakky sa IS zmocnil v januári 2014 a následne toto mesto zmenil na baštu svojho kalifátu, kde uplatňoval striktný výklad moslimského zákonníka. Spojenými štátmi podporované a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) oficiálne oznámili víťazstvo nad IS v Rakke 20. októbra 2017.