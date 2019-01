V Mexiku explodovalo ďalšie palivové potrubie

Nový, pondelňajší výbuch zasiahol lokalitu v stredomexickom štáte Hidalgo, približne 50 kilometrov od miesta explózie spred desiatich dní.

Mexiko 29. januára (TASR) - V Mexiku došlo v pondelok k explózii ďalšieho potrubia, keď z neho ľudia kradli palivo. Incident sa odohral neďaleko miesta, kde nastal tento mesiac podobný výbuch so 115 mŕtvymi. Informoval o tom mexický predstaviteľ Omar Fayad, na ktorého sa v utorok odvolala tlačová agentúra AFP.



Fayad, guvernér spomínaného štátu, uviedol, že zatiaľ nie sú správy o prípadných zranených pri najnovšom výbuchu, ktorý nastal v meste San Agustín Tlaxiaca.



Fayad vyhlásil, že ľudia potrubie doslova "vysávali".



Mexické médiá zverejnili zábery obrovských plameňov dvíhajúcich sa do výšky z prederaveného úseku palivového potrubia.



Podobná explózia nastala 18. januára v meste Tlahuelilpan, keď zlodeji navŕtali palivové potrubie a následne sa tam zbehlo zhruba 700 ľudí z okolia, aby si do prinesených nádob nabrali z vytekajúceho paliva. Mnohé obete boli natoľko spálené, že ich nebolo možné identifikovať.



Ilegálne odoberanie paliva z potrubí je nebezpečným, ale výnosným biznisom, ktorého aktérmi sú napríklad mocné drogové kartely a zamestnanci štátnej ropnej spoločnosti Pemex.



Cena kradnutého paliva dosahuje v priemere približne polovicu ceny riadne predávaného paliva. Odhaduje sa, že takéto krádeže stoja krajinu ročne tri miliardy dolárov.