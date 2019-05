V misiách OSN pôsobí vyše 88.000 vojakov, medzi nimi aj Slováci

Ako ďalej uviedol Guterres, v tomto roku si OSN osobitne pripomína, že pred 20 rokmi Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) nariadila prvýkrát misiu na udržanie mieru s cieľom chrániť civilistov.

New York 28. mája (TASR) - Udržanie mieru je pre milióny ľudí, ktorí sa ocitli v situácii ozbrojeného konfliktu hocikde na svete, podmienkou nádeje. "Pracujme spoločne tak, aby sa udržanie mieru stalo účinnejším na ochranu obyvateľstva a na podporu mieru," vyzval v posolstve k Medzinárodnému dňu príslušníkov mierových zborov OSN generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres. Chrániť civilistov, chrániť mier - to je v roku 2019 téma Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN, ktorý pripadá na 29. mája.



Ako ďalej uviedol Guterres, v tomto roku si OSN osobitne pripomína, že pred 20 rokmi Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) nariadila prvýkrát misiu na udržanie mieru s cieľom chrániť civilistov. Išlo o Mierovú misiu OSN s osobitným mandátom na ochranu civilistov v Sierre Leone.



Prvýkrát bola v roku 2019 udelená Medaila kapitána Mbayeho Diagnea za prejav výnimočnej odvahy. Medailu zriadila BR OSN 8. mája 2014 v rezolúcii č. 2154 a nesie meno po senegalskom dôstojníkovi slúžiacom v Misii OSN v Rwande, ktorý počas tamojšej genocídy v roku 1994 bez zbrane a zoči-voči mimoriadnemu nebezpečenstvu zachránili stovky až tisíc životov.



Mbaye Diagne bol zabitý 31. mája 1994, keď v blízkosti jeho vozidla vybuchol granát. Touto medailou budú oceňovaní vojaci, príslušníci polície a civilného personálu OSN za prejav výnimočnej odvahy.



Guterres ju prvýkrát odovzdal 24. mája 2019 v sídle OSN pozostalým po voj. Chancymu Chitetemu z Malawi. Ten zomrel v Konžskej demokratickej republike (KDR) v roku 2018 pri záchrane života ťažko zraneného tanzánijského príslušníka mierových síl OSN.



Modré prilby vo východnej časti KDR pomáhali civilistom proti ozbrojencom mariacim úsilie na zastavenie šírenia vírusu Ebola. Zranený tanzánijský vojak prežil, ostatným príslušníkom modrých prílb sa vďaka Chiteteho hrdinstvu podarilo odraziť ozbrojencov, uviedla OSN.



Pri príležitosti tohto dňa vzdáva OSN poctu civilnému, policajnému a vojenskému personálu za jeho prínos v práci vetovej organizácie. Zároveň je to príležitosť uctiť si pamiatku vyše 3800 príslušníkov mierových zborov OSN, ktorí od roku 1948 zomreli v službe pod zástavou OSN. Medzi nimi je aj 98 mužov a žien, ktorí zomreli v roku 2018.



V súčasnosti je v operáciách na udržanie mieru OSN vyše 88.000 vojakov, policajtov a civilistov zo 124 členských štátov. Ďalej je 13.000 civilistov a 1300 dobrovoľníkov OSN rozmiestnených v 14 operáciách na štyroch kontinentoch, uviedla OSN.



Medzi nimi sú aj profesionálni vojaci zo Slovenska: v Mierovej pozorovateľskej misii (UNTSO) na Blízkom východe pôsobia dvaja príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) a v misii na Cypre (UNFICYP) je v súčasnosti 241 slovenských profesionálnych vojakov, spresnila pre TASR hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Danka Capáková.



Prvá misia na udržanie mieru sa uskutočnila 29. mája 1948, keď BR OSN dala súhlas na rozmiestnenie malého počtu vojenských pozorovateľov na Blízkom východe, ktorých poslaním bolo dohliadať na dodržiavanie prímeria medzi Izraelom a priľahlými arabskými územiami.



Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN s dátumom 29. máj vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN schválením rezolúcie A/RES/57/129 z 11. decembra 2002. Vzdalo tak poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia v operáciách na udržanie mieru. Ocenilo ich vysokú profesionalitu, oddanosť a odvahu.



Deň 29. mája je spomienkou na rok 1948, keď OSN rozmiestnila v Palestíne vojakov vo svojej prvej misii na udržanie mieru.



Generálny tajomník OSN v roku 2000 zaviedol Medailu Daga Hammarskjölda, ktorú pravidelne 29. mája udeľuje posmrtne príslušníkom modrých prílb, ktorí položili život v službe v operáciách na udržanie mieru.











