V moravskom Kyjove bude najväčší folklórny sviatok v Českej republike

Bratislava 6. augusta (TASR) – Kráľovské moravské mesto Kyjov finišuje s prípravami folklórneho sviatku v Českej republike. Pod názvom Slovácky rok sa uskutoční po 20. raz s pestrým štvordňovým programom.



"Slovácky rok je tradičné augustové podujatie, koná sa každé štyri roky v Kyjove. Je to najstaršia a najnavštevovanejšia ľudová slávnosť v Českej republike, vznikla v roku 1921. Táto jubilejná dvadsiata bude od 15. do 18. augusta," uviedla pre TASR Martina Grůzová z Centrály cestovného ruchu - Južná Morava.



Najstaršia česká národopisná slávnosť býva veľkolepou prehliadkou účinkujúcich v podobe tisícov krojovaných hudobníkov, spevákov a tanečníkov nielen z moravských a českých regiónov, ale i zahraničia. Ďalšie davy pestro krojovaných ľudí pôjdu námestím v slávnostnom sprievode, na ktorom sa zúčastňuje všetkých 45 obcí slováckeho regiónu.



Okrem sprievodu sú vždy v programe stavanie a likvidácia mája, ľudový jarmok, program slováckych zvykov a v roku 1956 pribudla jazda kráľov. Táto jazda takmer 30 mladíkov na bohato ovenčených koňoch už je zapísaná v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (2011). Lákadlami majú byť i prehliadka folklóru Kyjovska s názvom Klenotnica, koncertný program duchovnej a dychovej hudby, rôzne výstavy, prehliadky krojov či stánky vinárov a gastronomických regionálnych pochutín.



Po úvodnom úspešnom Slováckom roku (1921) pokračovali ďalšie. Tradíciu prerušili politické zákazy (1939, 1948). Slávnosti obnovili v roku 1956 a od nasledujúceho roka sa konajú v štvorročnom cykle. Podľa kyjovského starostu Františka Lukla je to folklórna olympiáda, keďže býva raz za štyri roky ako olympijské hry.