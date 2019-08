V Moskve povolili opozičné zhromaždenie pre 100.000 ľudí

Policajti zatýkajú demonštranta počas demonštrácie za slobodné a spravodlivé voľby v centre Moskvy 3. augusta 2019. Vyše 300 ľudí zadržala v sobotu ruská polícia na úradne nepovolenom proteste na Puškinovom námestí v centre Moskvy. Účastníci zhromaždenia protestovali proti snahám o vylúčenie niektorých opozičných kandidátov zo septembrových volieb do Moskovskej mestskej dumy.

Úrady povolili politickej opozícii zhromaždiť sa v nedeľu 25. augusta na ulici priliehajúcej k okružnej komunikácii Sadovoje koľco, ktorá obchádza historické centrum Moskvy.

Moskva 14. augusta (TASR) - Úrady v ruskej metropole Moskva povolili opozičné zhromaždenie pre 100.000 ľudí v centre mesta, ale zakázali im vybočiť z určeného priestoru. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie štátne médiá.



V júli sa začala v ruskej metropole vlna protestov proti nezaregistrovaniu nezávislých kandidátov do volieb do Moskovskej mestskej dumy. Polícia čelila kritike za tvrdé zásahy voči účastníkom týchto nepovolených protestov.



Počas pochodu centrom Moskvy pred dvoma týždňami polícia zadržala vyše tisíc demonštrantov. Bolo to najväčšie množstvo zadržaných na demonštrácii v Rusku za poslednú dekádu, uviedla pre DPA nezávislá monitorovacia skupina OVD-Info.