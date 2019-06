V Moskve zatkli novinára píšuceho o korupcii

Hrozia mu obvinenia z rozsiahleho predaja drog.

Moskva 7. júna (TASR) - Ruského novinára Ivana Golunova, ktorý sa venoval prípadom korupcie oficiálnych predstaviteľov mesta Moskva, zatkla polícia. Hrozia mu obvinenia z rozsiahleho predaja drog. Podľa agentúry Reuters to v piatok oznámil jeho právnik Dmitrij Džulaj i zamestnávateľ, spravodajský server Meduza.



Golunova (36) zatkli vo štvrtok, keď išiel na stretnutie so svojím zdrojom. V jeho ruksaku neskôr našli vrecúško s drogami - novinár však odmieta, že by patrilo jemu. Ďalšie vrecúško s drogami a váhy našla polícia v jeho byte, uviedol server Meduza.io.



Zatknutie spája Golunov so svojou novinárskou činnosťou a všetky obvinenia odmieta. Pre obvinenia v súvislosti s drogami mu hrozí 10-20 rokov väzenia.



V Rusku sa stal Golunov známy odhaľovaním korupčných prípadov v hlavnom meste, ktorého starostom je blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina Sergej Sobianin.



Golunovov právnik Dmitrij Džulaj pre Reuters uviedol, že podľa jeho názoru jeho klientovi drogy podstrčila polícia, aby ho tým zdiskreditovala. Dodal, že Golunova v policajnej väzbe zbili. Polícia podľa neho navyše odmietla odobrať vzorky z rúk obvineného novinára, jeho ruksaku a nechtov, aby sa potvrdilo, či vôbec bol v kontakte s drogami.