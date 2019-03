V Mozambiku pokračujú po cyklóne Idai záchranné práce

Cyklón Idai a následné záplavy si v afrických krajinách Mozambik, Zimbabwe a Malawi podľa agentúry AP vyžiadali 761 ľudských životov.

Beira 26. marca (TASR) - V Mozambiku, ktorý 14. marca zasiahol cyklón Idai, sa záchranné operácie momentálne presúvajú i do odľahlejších oblastí. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



K ľuďom zasiahnutým touto prírodnou katastrofou začali prichádzať dodávky liekov, jedla a stanov po tom, ako ustúpila záplavová voda a zlepšili sa logistické podmienky.



Podmienky na záchranu sa podľa ministra pre životné prostredie Celsa Correu zlepšujú. V pondelok bola znovu otvorená cesta, ktorá umožňuje záchranárom dostať sa do postihnutej oblasti.



Sebastian Rhodes Stampa z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v pondelok oznámil, že do zasiahnutého regiónu bude letecky dopravených 30 záchranných skupín a ďalšie prichádzajú po ceste. Do severnej i južnej oblasti budú distribuované dodávky jedla i stanov.



Šéf organizácie OCHA Mark Lowcock požaduje, aby sa Mozambiku na nasledujúce tri mesiace poskytla finančná pomoc vo výške 282 miliónov dolárov (250 mil. eur).



Mimo domova sa v dôsledku cyklónu ocitlo takmer milión ľudí. Červený kríž varoval pred "časovanou bombou". Očakáva sa výskyt nákazlivých chorôb akou je cholera, keďže v provizórnych táboroch je viac než štvrť milióna ľudí.



Cyklón Idai a následné záplavy si v afrických krajinách Mozambik, Zimbabwe a Malawi podľa agentúry AP vyžiadali 761 ľudských životov. V noci 14. marca došlo v Mozambiku v prístavnom meste Beira k zosuvom pôdy, oblasť pustošil silný vietor a prívalový dážď. Dve najväčšie rieky - Buzi a Pungue sa vyliali zo svojich brehov a zaplavili celé dediny.



Východnú časť Zimbabwe zasiahla búrka 16. marca. Tá zaplavila domy v oblasti Chimanimani a Chipinge.



V Malawi priniesla búrka silné dažde a záplavy okresov Chikwawa a Nsanje na juhu krajiny.