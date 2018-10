V Mozambiku súdia 180 predpokladaných islamistov

Severnými oblasťami Mozambiku, predovšetkým provinciou Cabo Delgado, otriaslo od konca vlaňajška niekoľko krvavých útokov pripisovaných islamským militantom.

Maputo 4. októbra (TASR) - Pred mozambický súd sa v stredu postavilo 180 predpokladaných islamských militantov. Ide o prvý súdny proces tohto druhu v prevažne kresťanskej krajine, ktorou nedávno otriasli útoky islamských radikálov. S odvolaním sa na šéfa polície v provincii Cabo Delgado o tom informovala agentúra DPA.



Oficiálnych informácií o týchto útokoch je však málo, pretože úrady sú vo vyjadreniach na túto tému zdržanlivé, konštatuje DPA.



Vlani v októbri v prevažne moslimskej provincii Cabo Delgado zabila neznáma ozbrojená skupina viac ako 20 ľudí. V máji tam ozbrojenci zabili mačetou desať ľudí, pri ďalšom útoku v septembri prišlo o život sedem osôb.



Začiatkom tohto roka zverejnil web think-tanku The Africa Centre for Strategic Studies so sídlom v USA článok, podľa ktorého vlaňajší októbrový útok prekvapil odborníkov zaoberajúcich sa medzinárodným džihádizmom. Ďalej sa v ňom píše, že miestna ozbrojená skupina aš-Šabáb zrejme v Mozambiku verbuje nových členov.



V júni spravodajská stanica France 24 informovala, že v Mozambiku útočí nová nábožensko-extrémistická skupina s názvom Sunna wa Džamá, ktorá sa prvý raz dostala do povedomia práve zmieneným útokom v októbri 2017.



Členovia tejto skupiny sa podľa France 24 odlišujú od bežných moslimov, ktorí tvoria 17 percent obyvateľstva Mozambiku. Svoju činnosť začala ako náboženská sekta, no postupne sa zmenila na partizánsku skupinu. Skupina si údajne kladie za cieľ zaviesť radikálny výklad islamského práva šaría, politické požiadavky však zatiaľ nepredložila.



Podľa analytikov má prepojenia na extrémistickú organizáciu aš-Šabáb v Somálsku. Aš-Šabáb údajne poskytuje mozambickej skupine peniaze pochádzajúce z ilegálneho obchodu s drahokamami, drogami a drevom.