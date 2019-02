V mrazničke objavili telo nezvestnej ženy, polícia zatkla jej sestru

Hoci Jasmina bola nezvestná od roku 2000, jej zmiznutie oficiálne nahlásili až o päť rokov neskôr. Predtým, ako sa presťahovala do Záhrebu, kde začala študovať, žila v dome so sestrou.

Belehrad 17. februára (TASR) - Chorvátska polícia zatkla 45-ročnú ženu po tom, ako našla mŕtve telo jej nezvestnej sestry uskladnené v mrazničke ich rodinného domu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá s tým, že žena zmizla pred 19 rokmi.



Bulharský denník Dnevnik na svojej internetovej stránke uviedol, že nález tela i zatknutie podozrivej v dedine Palovec ležiacej 100 kilometrov severne od chorvátskej metropoly Záhreb potvrdil hovorca tamojšej polície.



Dom, v ktorom sa v sobotu našlo telo, patrilo rodine 23-ročnej študentky Jasminy Dominičovej, ktorá zmizla v Záhrebe v roku 2000.



Nebolo bezprostredne známe, kto telo uskladnené v pivnici v jednej z dvoch mrazničiek polícii nahlásil. Miestne médiá však citovali susedov, podľa ktorých sa v dôsledku výpadku elektriny z domu šíril hnilobný zápach.



Hoci Jasmina bola nezvestná od roku 2000, jej zmiznutie oficiálne nahlásili až o päť rokov neskôr. Predtým, ako sa presťahovala do Záhrebu, kde začala študovať, žila v dome so sestrou.



Jasminina sestra po smrti otca pred tromi rokmi žila v rodinnom dome so svojím manželom a ich dvoma deťmi. Matka žije v Nemecku. Policajti tiež zatkli a vypočúvali manžela podozrivej, neskôr ho prepustili.



Polícia vo vyšetrovaní prípadu pokračuje, totožnosť obete ani príčinu smrti oficiálne nepotvrdila, dodáva DPA.