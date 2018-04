V Münsteri auto vrazilo do ľudí, hlásia najmenej 3 obete aj zranených

#BREAKING NEWS: DPA News Agency is reporting that the vehicle ramming attacker in #Muenster, Germany has died pic.twitter.com/959sUqeUMG — NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018

V Münsteri panuje stále ešte neprehľadná situácia, našiel sa podozrivý predmet

Münster 7. apríla (TASR) - Najmenej tri životy vyhasli a 30 ďalších ľudí utrpelo zranenia, keď v sobotu vrazil do masy ľudí v centre mesta Münster v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zatiaľ neidenfitikovaný vodič.Muž, ktorý sedel za volantom motorového vozidla, sa následne zastrelil.Kriminalisti predpokladajú, že išlo o teroristický útok.Informovalo o tom internetové vydanie denníka Bild.Polícia potvrdila, že vinník je po smrti, ako aj fakt, že došlo k stratám na životoch a početným zraneniam, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.Ako píše v internetovom vydaní spravodajský týždenník Der Spiegel, do Münsteru, ktorého centrum je medzičasom hermeticky uzavreté a ktorému sa občania predbežne majú vyhýbať, smerujú aj záchranári z iných lokalít krajiny.Bezpečnostné zložky skúmajú dodávku a pátrajú po eventuálnych náložiach.Situácia je podľa informácií polície na sociálnych sieťach neprehľadná.Väčšina ľudí v starom meste v centre nemeckého mesta Münster si v sobotu popoludní užívala krásne teplé slnečné počasie, keď sa do lokality veľkou rýchlosťou prirútila dodávka a vrazila do skupinky občanov sediacich na zemi pred jednou z tamojších tradičných reštaurácií neďaleko miestneho Dómu. V lokalite vypukla panikaPozadie incidentu, v súvislosti s ktorým pracujú kriminalisti aj s verziou teroristického útoku, zatiaľ nie je jasné.Vodič dodávky, v ktorej sa nachádzala aj taška s neznámym obsahom, sa krátko po kolízii zastrelil.Správy, podľa ktorých bezpečnostné zložky pátrajú po dvoch ďalších podozrivých, medzičasom polícia napokon spresnila. Jestvujú vraj špekulácie o tom, že z dodávky vyskočili dve iné osoby a ušli. Túto informáciu treba však overiť, dodala. Polícia však skúmala motorové vozidlo z obáv pred možnou prítomnosťou náloží. Podľa aktuálnej správy tlačovej agentúry DPA muži zákona našli pri tom nešpecifikovaný podozrivý predmet, ktorého nebezpečnosť preverujú.Centrum Münsteru je dočasne uzavreté, intenzívne v ňom pracujú záchranári, hasiči i policajti.Udalosť, o ktorej bola neodkladne informovaná aj spolková vláda v Berlíne, si vyžiadala podľa aktualizovanej informácie spolkového rezortu vnútra štyri životy vrátane vodiča a viac ako 30 zranených. Najmenej šesť z nich je podľa aktualizovaných správ z Münsteru v ohrození života.Napriek ubezpečeniu vyšetrovateľov, že skúmajú viaceré vyšetrovacie verzie a varovaniu pred robením unáhlených záverov hovoril šéf Nemeckých policajných odborov v Severnom Porýní-Vestfálsku Erich Rettinghaus pre internetový server RP-online jednoznačne: Pre celé Nemecko jestvovalo stále latentné vysoké nebezpečenstvo útoku. Teraz zasiahol aj Severné Porýnie-Vestfálsko, v ktorom sme doteraz boli šťastní a schopní vždy plánované atentáty a útoky prekaziť včas. Tentoraz sa to nepodarilo. Je treba teraz objasniť zločin a predovšetkým zadržať všetky osoby, ktoré možno stoja za ním, aby sa predišlo eventuálnym ďalším zločinom, konštatoval.Mesto Münster leží na severe spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a žije v ňom viac ako 300.000 ľudí.Münster patrí medzi najvýznamnejšie univerzitné mestá spolkovej republiky a je známy po druhej svetovej vojne krásne rekonštruovaným starým mestom. V jeho centre majú prevahu početné gastronomické zariadenia rôzneho zamerania, ale aj kultúrne inštitúcie.