V nájomnom byte v Schweinfurte sa našli chemikálie a trhavina

Kriminalisti z Krajinského kriminálneho úradu v Bavorsku nepredpokladajú, že by odhalenie malo teroristické pozadie.

Mníchov/Schweinfurt 27. marca (TASR) - Chemikálie a vysokoexplozívnu trhavinu, pravdepodobne TATP, našli v pondelok v nájomnom dome v Schweinfurte v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Ešte v ten istý deň zadržali štyroch podozrivých - troch mužov a ženu, troch z nich medzičasom prepustili na slobodu. Jediným, ktorý zatiaľ nie je na slobode, je 35-ročný Nemec, ktorý sa sám prihlásil ako majiteľ spomínaných látok a ktorého v utorok predviedli pred vyšetrujúceho sudcu.



Kriminalisti z Krajinského kriminálneho úradu (LKA) v Bavorsku nepredpokladajú, že by odhalenie malo teroristické pozadie, skôr skúmajú možné súvislosti s ultrapravicovou scénou v spolkovej republike.



O možnom extrémistickom motíve hovoril i Ludwig Waldinger z LKA vo vysielaní Bavorského rozhlasu (BR). "Momentálne nemáme takéto indície, nemôžeme ich však zatiaľ vylúčiť," poznamenal a dodal, že mohlo ísť aj o prípravu trestných činov iného charakteru zo strany zadržaného tridsiatnika. Na ilustráciu spomenul vyhodenie bankomatov do vzduchu. Vyšetrovanie je však na začiatku, takže viac zatiaľ nevedno, vyplynulo z Waldingerových slov.



K odhaleniu nálezu prišlo pri nariadenom vyprázdňovaní objektu pracovníkom súdu, po ktorého alarmovaní prišli do lokality aj experti potvrdzujúci jeho nebezpečnosť. Podľa ich názoru mohli poslúžiť tieto látky na výrobu rúrkových bômb. Celkove sa našlo viac ako 30 litrov rôznych chemikálií a asi kilogram podomácky vyrobenej trhaviny. Vzhľadom na riziká spojené s prípadným odvozom tejto nebezpečnej kombinácie došlo k jej zneškodneniu ešte v pondelok v neskorých večerných hodinách na lúke v okolí miesta nálezu.



Situácia vo Schweinfurte si vyžiadala preventívnu evakuáciu asi stovky občanov, poslední z nich sa do príbytkov vrátili až viac ako dve hodiny po polnoci.



Inkriminované látky sa našli v troch bytoch a k ním prislúchajúcich pivničných priestoroch. V jednom z nich býval zadržiavaný muž, v druhom 30-ročná žena a v treťom 34-ročný muž.