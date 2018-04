V nedeľu môže pristúpiť k voličským urnám vyše osem miliónov Maďarov

Na zastupiteľských úradoch sa zaregistrovalo vyše 58.000 voličov, o 30.000 viac než pred štyrmi rokmi.

Budapešť 6. apríla (TASR) - Vyše osem miliónov oprávnených voličov môže pristúpiť v nedeľu k urnám vo voľbách do maďarského Národného zhromaždenia. Parlamentné voľby sa budú konať vo vyše 10.000 volebných okrskov; voliť budú môcť aj Maďari zdržiavajúci sa v zahraničí, a to na 118 zastupiteľských úradoch.



O možnosť voľby v parlamentných voľbách požiadalo v stanovenom termíne 378.000 občanov Maďarska, ktorí v Maďarsku nemajú trvalý pobyt a ktorí svoje hlasy posielajú listom. Zahraniční Maďari môžu voliť iba zo straníckej kandidátky. V roku 2014 využilo túto možnosť 128.712 príslušníkov maďarských menšín.



Do piatka sa tiež zaregistrovalo 166 zahraničných volebných pozorovateľov z rôznych častí sveta.



Internetová stránka Národnej volebnej kancelárie (NVI), ktorá by poskytla ďalšie presné aktuálne údaje, sa v piatok o 15.00 h "pre neočakávanú poruchu" stala nedostupnou. Dôvodom poruchy bol enormný nápor žiadateľov o zmenu miesta volieb.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach