V nefritovej bani v Mjanmarsku zasypalo vyše 50 ľudí

Nepjito 23. apríla (TASR) - Vyše 50 ľudí zrejme zahynulo, keď po zosuve pôdy v nefritovej bani v Mjanmarsku zostali pod nánosom hlušiny v pondelok večer pochovaní baníci i stroje. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne oficiálne zdroje.



Z nánosov bahna a skál doteraz vytiahli tri telá, uviedol Tin So, zákonodarca zo severomjanmarskej oblasti Pchakant v Kačjinskom štáte. Tento región je bohatý na nefrit, sivozelený nerast používaný najmä na výrobu ozdobných predmetov.



Spresnil, že po zosuve pôdy zostalo pochovaných všetkých 54 pracovníkov z dvoch banských spoločností spolu so 40 strojmi a nákladnými vozidlami vrátane hĺbkovej lopaty.



"Neprežijú. To nie je možné, keďže sú pochovaní pod nánosom bahna," povedal pre Reuters Tin So a dodal, že nájsť telá je veľmi zložité.



Podľa šéfa tamojšieho požiarneho zboru v oblasti pokračujú pátracie a záchranné práce, ktoré sa začali v utorok skoro ráno.



Mjanmarské ministerstvo pre informácie na Facebooku potvrdilo, že pri zosuve pôdy zostalo nezvestných 54 pracovníkoch dvoch banských spoločností.



V dôsledku nedostatočnej regulácie baní v oblasti Pchakant v Mjanmarsku dochádza pomerne k častým nešťastiam a zosuvom pôdy s obeťami na životoch.