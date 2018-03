V nemeckom Koblenzi odrezali hlavu bezdomovcovi

Ľudia, ktorí so zavraždeným Gerdom Michaelom Stratenom prichádzali do kontaktu, ho označili za priateľského človeka, ale uzavretého samotára.

Koblenz 28. marca (TASR) - Zatiaľ neznámi páchatelia odrezali hlavu bezdomovcovi, ktorý roky prespával na Hlavnom cintoríne v Koblenzi v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko a počas dňa sa pohyboval po centre a železničnej stanici tohto mesta. Potvrdili to v stredu kriminalisti, ktorí však predbežne odmietli zverejniť akékoľvek ďalšie podrobnosti ku kauze a požiadali verejnosť o pomoc, pričom hľadajú hlavne možných svedkov. Uviedla to agentúra DPA.



O skutočnosti, že bezdomovec zomrel násilnou smrťou, informovala polícia už krátko po náleze bezduchého tela 59-ročného muža uplynulý piatok.



Ľudia, ktorí so zavraždeným Gerdom Michaelom Stratenom prichádzali do kontaktu, ho označili za priateľského človeka, ale uzavretého samotára, napísalo internetové vydanie denníka Bild.



Polícia podľa regionálnej rozhlasovej a televíznej stanice SWR uviedla, že bezdomovec, ktorý nekonzumoval alkoholické nápoje ani nebol závislý od drog, sa pokúšal o návrat do normálneho života.



Zatiaľ v tejto trestnej veci nezadržali žiadneho podozrivého.



Obeť videli naposledy živú vo štvrtok 22. marca.