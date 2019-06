V Nemecku namerali 38,6 stupňa Celzia, padol tak nový júnový rekord

Nezvyčajne horúce počasie zaznamenali aj na severe Dánska.

Berlín 26. júna (TASR) - V Nemecku namerali nový teplotný rekord pre mesiac jún. V obci Coschen na nemecko-poľskej hranici v stredu meteorológovia namerali 38,6 stupňa Celzia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Nemeckú meteorologickú službu (DWD).



Doteraz najvyššiu teplotu - 38,5 stupňa Celzia - namerali v roku 1947 v západonemeckom meste Bühlertal hneď dvakrát, a to 27. a 28. júna.



Červený kríž varoval, že vlna horúčav, ktorá zasiahla v stredu veľkú časť Európy vrátane Francúzska či Talianska, môže mať katastrofálne dôsledky. Pripomenul leto v roku 2003, keď v Európe v dôsledku horúčav zahynulo približne 70.000 ľudí.



Historický teplotný rekord v Nemecku má hodnotu 40,3 stupňa Celzia, ktorú namerali 5. júla v roku 2015 v Kitzingene v spolkovej krajine Bavorsko. Meteorológovia neočakávajú, že by teploty stúpli k tejto hodnote, hoci to s určitosťou nevylúčili.



Francúzsky denník Le Parisien informoval, že podľa meteorologickej služby Méteo-France môže aj tento rok "hroziť" teplotný rekord 44,1 stupňa Celzia, ktorý bol nameraný v roku 2003.



Meteorológovia očakávajú, že horúčavy by mali kulminovať od štvrtka do piatku. Na väčšine vnútrozemia na juhu i vo vyšších oblastiach by sa maximálne denné teploty mali pohybovať v rozmedzí 40-42 stupňov Celzia. V niektorých francúzskych mestách vrátane Paríža úrady nariadili zrušiť v tieto dni na školách vyučovanie.



Podľa Méteo-France namerali historické teplotné rekordy aj v niektorých horských lokalitách.



Podľa talianskej internetovej meteorologickej služby ilmeteo.it budú teplotné rekordy pokračovať aj vo štvrtok. V západotalianskom regióne Piemont by ortuť teplomerov mohla dokonca vystúpiť až na 42-43 stupňov.



Talianske ministerstvo zdravotníctva vydalo na štvrtok varovania pred vysokými teplotami pre šesť miest vrátane turistických centier Rím a Florencia. Na piatok platia výstrahy pre 16 miest vrátane Milána, Benátok a Neapola.



Podľa denníka El País sa rekordné teplotné maximá v Španielsku očakávajú v Zaragoze na severovýchode krajiny, Logrone v provincii La Rioja i hlavnom meste Madrid.



Dovolenkári na Malorke a na zvyšných Baleárskych ostrovoch čelili v stredu teplotám okolo 35 stupňov Celzia. O trochu chladnejšie bolo na Kanárskych ostrovoch a v Barcelone.



Podľa údajov španielskej meteorologickej agentúry (AEMET) namerali v oblasti Arroyo del Ojanco v Andalúzii už v stredu ráno 30,3 stupňa Celzia.



Vlna horúčav by v Španielsku mala kulminovať počas víkendu, v niektorých častiach krajiny môže teplota dosiahnuť až 44 stupňov.



Nezvyčajne horúce počasie zaznamenali aj na severe Dánska. Meteorologická stanica v meste Assens na ostrove Fyn namerala tzv. tropickú noc, čo znamená, že cez noc teplota neklesla pod 20 stupňov.



Podľa dánskeho meteorologického ústavu išlo o najskoršiu tropickú noc v krajine za 19 rokov.