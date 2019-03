V Nemecku obvinili z členstva v IS troch Iračanov

Jeden z nich čelí tiež obvineniu z vojnových zločinov, ako aj zabitia civilistov, príslušníkov americkej a irackej armády a irackej polície.

Berlín 19. marca (TASR) - Nemecké úrady obvinili troch Iračanov z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Jeden z nich čelí tiež obvineniu z vojnových zločinov, ako aj zabitia civilistov, príslušníkov americkej a irackej armády a irackej polície. V pondelok to oznámili predstavitelia spolkovej prokuratúry. Informovala o tom agentúra AP.



Z vyhlásenia prokuratúry vyplýva, že obvinený Mohammad Ráfia Jásin J. (28), ktorého priezvisko nebolo z dôvodu ochrany osobných údajov zverejnené, sa k IS pripojil vo svojom rodnom meste Rutba.



V rokoch 2006-2008 mal v tomto meste údajne vykonať 13 bombových útokov, ktoré spôsobili smrť, alebo zranenia "príslušníkov amerických ozbrojených síl, irackej armády, miestnej polície, ako aj civilistov". Čelí taktiež obvineniu z vojnových zločinov a pomáhania pri vražde.



Ďalšie dve osoby, Mukátil Ahmad Usmán A. (29) a Hasan Sabbár Chazaal K. (27) takisto čelia obvineniu z boja v radoch IS.



Všetky tri osoby prišli do Nemecka v roku 2015 a zadržané boli v lete 2018.