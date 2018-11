V Nemecku obžalovali predpokladaného podporovateľa džihádistov z IS

Obžalovaný mal okrem iného umožniť konšpiratívnu komunikáciu členov IS zriadením emailových schránok a profilov na sociálnych sieťach, propagovať IS a vyzývať k pripojeniu sa k tejto organizácii.

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe podala na Vrchnom krajinskom súde v Stuttgarte žalobu na 33-ročného muža s dvojakým nemecko-alžírskym občianstvom pre dôvodné podozrenie z podpory džihádistov z Islamského štátu (IS).



Informovalo o tom v stredu internetové vydanie denníka Stuttgarter Zeitung, ako aj tlačové agentúry AP a MTI.



Obžalovaný mal okrem iného v období rokov 2015-2017 umožniť konšpiratívnu komunikáciu členov IS zriadením emailových schránok a profilov na sociálnych sieťach a v messengerovej službe Telegram, propagovať IS a vyzývať k pripojeniu sa k tejto teroristickej organizácii, vyplýva z informácií, ktoré v stredu zverejnila Spolková prokuratúra. Podľa nich obžalovaný rozširoval aj videozáznam sťatia ľudí.



Identitu muža, ktorého zadržali v marci v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe, v súlade s platnou nemeckou legislatívou o ochrane osobných údajov nezverejnili.