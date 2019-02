V Nemecku počet antisemitských činov prudko stúpol

Nemecko, tak ako ostatné západné krajiny, v posledných rokoch so znepokojením sleduje nárast anitisemitských a iných rasistických nenávistných verbálnych prejavov a fyzických útokov.

Berlín 13. februára (TASR) - Počet antisemitských trestných činov narástol vlani v Nemecku takmer o desať percent a násilných útokov o vyše 60 percent. Ukázala to v stredu zverejnená štatistika zločinnosti.



Nemecká polícia zaznamenala vlani 1646 trestných činov motivovaných nenávisťou voči Židom, uviedla vláda v odpovedi na interpeláciu zákonodarkyne z krajne ľavicovej strany Ľavica (Die Linke) Petry Pauovej.



Medzi nimi je 62 násilných trestných činov, ktoré si vyžiadali 43 zranených — to je v porovnaní s rokom 2017 nárast o šesť fyzických útokov.



Nemecko, tak ako ostatné západné krajiny, v posledných rokoch so znepokojením sleduje nárast anitisemitských a iných rasistických nenávistných verbálnych prejavov a fyzických útokov. Pripisuje sa to zhrubnutiu a spolarizovaniu politickej klímy, napísala agentúra AFP.



Hromadný prílev zväčša moslimských utečencov a migrantov do Nemecka, trvajúci od roku 2015, výrazne posilnil krajne pravicovú a protiprisťahovaleckú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je od konca roka 2017 najsilnejšou opozičnou silou v parlamente.



Poprední členovia AfD okrem protiislamskej rétoriky a odporu k multikulturalizmu majú tiež vyjadrenia, ktorými zľahčujú závažnosť holokaustu.



Spoluzakladateľ strany Alexander Gauland označil masové vraždenie Židov a ďalších menšín počas existencie nacistického Nemecka iba za "trochu vtáčieho trusu vo vyše tisícročných úspešných dejinách Nemecka".



Ďalší vplyvný politik AfD Björn Höcke kritizoval rozsiahly pamätník holokaustu v Berlíne ako "pomník hanby".



Predseda Ústrednej rady Židov v Nemecku Josef Schuster a ďalší lídri židovskej obce obvinili AfD z podnecovania nenávisti voči utečencom, moslimom a Židom.



Tlačová agentúra AFP píše, že Nemecko zároveň zaznamenalo nárast antisemitských útokov spáchaných migrantmi z arabských štátov.



V jednom mimoriadne medializovanom vlaňajšom prípade bol 19-ročný Sýrčan odsúdený za napadnutie, keď svojím opaskom zbil na ulici Izraelčana so židovskou čiapočkou kippa na hlave a kričal pritom "jahúdí", po arabsky Žid.



Video zachytávajúce tento útok, ktoré nakrútila na svoj smartfón samotná obeť, sa začalo šíriť na internete a vyvolalo všeobecné verejné pobúrenie. Nasledovali solidárne zhromaždenia na podporu Židov — obyvatelia hlavného mesta Nemecka nazvali to svoje "Berlín nosí kippu".



Väčšiny antisemitských trestných činov sa však dopustili krajne pravicoví páchatelia, uviedol berlínsky denník Tagesspiegel v článku k novej štatistike zločinnosti.