V Nemecku počet krajne pravicových demonštrantov prudko stúpol

Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa na pochodoch pravicových extrémistov zúčastnilo 15.264 ľudí. Tento údaj je vyšší než údaj za celý predchádzajúci rok 2017, keď vyšlo do ulíc 11.285 neonacistov.

Berlín 9. novembra (TASR) - Počet pravicových extrémistických demonštrantov v Nemecku od minulého roka prudko stúpol.



Od júla do septembra tohto roka sa na 23 demonštráciách a pochodoch pravicových extrémistov zúčastnilo 7614 neonacistov. Ukazujú to údaje vlády, ktoré vo štvrtok večer citovali médiá súkromnej nemeckej spoločnosti Funke Mediengruppe, tretieho najväčšieho vydavateľa novín a časopisov v krajine. V tom istom období roka 2017 bolo neonacistických účastníkov 3040.



Údaje sa objavili po otázke, ktorú položila v nemeckom parlamente opozičná strana Ľavica (Die Linke).



Oveľa vyššie počty boli zaznamenaná v rokoch 2015 a 2016 na vrchole utečeneckej krízy v Nemecku: v roku 2015 demonštrovalo takmer 60.000 pravicových extrémistov a v roku 2016 takmer 30.000, informovala tlačová agentúra DPA.