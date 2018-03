V Nemecku pokračujú Veľkonočné pochody, do ulíc vyšli tisícky ľudí

Veľkonočné pochody v Nemecku vznikli v roku 1960 na základe britského vzoru a etablovali sa ako protestná akcia mierového hnutia proti zbraniam hromadného ničenia.

Berlín 31. marca (TASR) - Vo viacerých nemeckých mestách pokračovali na Bielu sobotu tradičné Veľkonočné pochody, každoročná akcia mierového hnutia.



Pod sloganmi Odzbrojenie namiesto zbrojenia ! Zlikvidovať jadrové zbrane ! Mierovú politiku namiesto konfrontácie sa iba z Duisburgu vydalo na cestu 300 aktivistov-účastníkov Veľkonočného pochodu Porýnie-Porúrie. ďalší smerovali do Düsseldorfu z Kolína nad Rýnom.



Počas veľkonočných sviatkov je na celom území spolkovej republiky naplánovaných viac ako 100 podobných akcií.



Organizátori rátajú v celonemeckej relácii s účasťou 50.000-60.000 ľudí.



Už na Veľký piatok došlo k protestnému pochodu v Gronau, kde je sídlo jediného komerčného zariadenia na obohacovanie uránu v spolkovej republike.



Veľkonočný pochod sa v Bielu sobotu konal napríklad v Bielefelde a dejiskami mierových pochodov sú napríklad aj mestá Gummersbach, Neuss, Siegburg či Münster, informoval Západonemecký rozhlas (WDR), podľa ktorého polícia nehlásila žiadne incidenty.



Po oba sviatočné dni vyjdú odporcovia jadrových zbraní do ulíc v mestách Essen, Bochum, Werne a Dortmund.



Veľkonočné pochody v Nemecku vznikli v roku 1960 na základe britského vzoru a etablovali sa ako protestná akcia mierového hnutia proti zbraniam hromadného ničenia. Záujem o tieto protesty upadol po skončení obdobia studenej vojny.



Na demonštráciách a pochodoch v celkove 13 spolkových krajinách Nemecka sa v sobotu zúčastnili celkove rádovo tisícky ľudí, čo predstavuje iba mierne zvýšenie. Demonštrovalo sa proti vojne v Sýrii, proti exportovaniu zbraní z Nemecka, ale aj proti ofenzíve tureckých ozbrojených síl v Sýrii či klimatickým zmenám. V Berlíne sa do protestov zapojilo podobne ako v Hannoveri asi 500 ľudí, v Mníchove okolo 800 a v severonemeckých Brémach asi 300 demonštrantov, vyplýva z informácií tlačovej agentúry DPA.



Aj v nedeľu sú v spolkovej republike na programe viaceré z naplánovaných akcií, ktorých rad vyvrcholí na Veľkonočný pondelok hviezdicovým pochodom vo Frankfurte nad Mohanom.