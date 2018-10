V Nemecku postavili pred súd pedofila-vraha školáčky spred 27 rokov

Obžalovaný sa do hľadáčika kriminalistov dostal až na sklonku roka 2016, keď obnovili vyšetrovanie prípadu. Napokon zostal jediným podozrivým spomedzi spočiatku 142 podozrivých sexuálnych deviantov.

Gera 23. októbra (TASR) - Proces s už trestaným pedofilom Hansom-Joachimom G. (66), ktorý pred 27 rokmi uniesol, zneužil a zavraždil vtedy desaťročnú školáčku Stephanie D., sa začal v utorok na Krajinskom súde v Gere v nemeckej spolkovej krajine Durínsko.



Obžalovaný sa počas vyšetrovania k zločinu priznal, v súdnej sieni sa však k obvineniam odmietol vyjadriť.



Podľa prokurátora Ralfa Mohrmanna mal recidivista v auguste 1991 dieťa najskôr pod zámienkou prehliadky zámku Belvedere vylákať z parku vo Weimare, uniesť ho, zneužiť na lesnej ceste, uspať sedatívami a napokon hodiť z diaľničného mosta do hĺbky 48 metrov.



Informovalo o tom v utorok internetové vydanie denníka Bild.



Vrahovi sa dlho podarilo unikať pred trestnou zodpovednosťou napriek tomu, že ho v bývalej Nemeckej demokratickej republike hospitalizovali pre pedofilné sklony po prvý raz už v roku 1969 a pre delikty rovnakého charakteru si odsedel v 80. rokoch za mrežami dokonca 6,5 roka.



S predmetným hrdelným zločinom ho nikdy nespájali, aj keď jeho pedofilné aktivity neustali. U vtedajšieho kamionistu sa v roku 1994 našla síce polyakrylová deka, avšak možná súvislosť s prítomnosťou polyakrylových vlákien na tele obete vyšetrovateľom nenapadla.



Teraz obžalovaný sa do hľadáčika kriminalistov dostal až na sklonku roka 2016, keď obnovili vyšetrovanie prípadu. Napokon zostal jediným podozrivým spomedzi spočiatku 142 podozrivých sexuálnych deviantov. Príslušníci policajnej jednotky osobitého určenia ho zadržali podľa Bildu 3. marca 2018 v byte v Berlíne.



Proces bude pokračovať najmenej do začiatku januára 2019.