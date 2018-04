V Nemecku rozbili medzinárodnú sieť obchodníkov s drogami

V kauze je aktuálne 40 podozrivých, osem z nich sedí vo vyšetrovacej väzbe.

Düsseldorf 27. apríla (TASR) - Nemeckej polícii sa podarilo rozbiť medzinárodnú sieť obchodníkov s drogami, ktorá využívala ako kuriérov hlavne osoby zo spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a ktorej šéfom bol zrejme Nemec iránskeho pôvodu. Informoval o tom v piatok Západonemecký rozhlas (WDR) s odvolaním sa na príslušný krajinský kriminálny úrad so sídlom v Düsseldorfe.



Kuriéri, ktorí mali celosvetovú pôsobnosť, prepravovali tvrdé drogy vrátane kokaínu, metamfetamínu a ópia z Nemecka do Austrálie, Japonska či USA. Za odmenu mali títo zväčša sociálne slabší občania prisľúbenú údajne krátku bezplatnú dovolenku.



V kauze je aktuálne 40 podozrivých, osem z nich sedí vo vyšetrovacej väzbe.



Niektorých z dôvodne podozrivých mužov a žien vo veku od 22 do 49 rokov zadržali až v Austrálii a Japonsku, a to za spolupráce s tamojšími bezpečnostnými zložkami.



Medzinárodné vyšetrovanie prípadu prebieha už od leta minulého roka a podieľali sa na ňom nielen nemecký Spolkový kriminálny úrad, ale aj austrálska federálna polícia a japonskí colníci.



Už v marci 2018 došlo pri rozsiahlej razii vo viacerých mestách Severného Porýnia-Vestfálska k zaisteniu asi 400.000 eur v hotovosti a zhabaniu 71 kg drog.