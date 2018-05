V Nemecku sa obávajú povodní v dôsledku prudkých búrok

Vo východných spolkových krajinách zasa panuje zvýšené riziko lesných požiarov, ktoré sa pri avizovaných teplotách až do 33 stupňov Celzia zrejme nezmenší.

Berlín 28. mája (TASR) - V Nemecku hrozia po extrémoch počasia s krupobitím, bleskami a zosuvmi pôdy záplavy v dôsledku intenzívnych zrážok, varovali v pondelok tamojší meteorológovia upozorňujúc hlavne na rizikový utorok. Súčasne však dodali, že počasie zostane nepríjemné až do štvrtka a môžu ho sprevádzať lokálne prívalové dažde i krupobitie. Vo východných spolkových krajinách zasa panuje zvýšené riziko lesných požiarov, ktoré sa pri avizovaných teplotách až do 33 stupňov Celzia zrejme nezmenší.



Nedeľňajšie lejaky zanechali vo viacerých oblastiach Nemecka značné škody, ulice sa zmenili na potoky a pivnice sa naplnili vodou a bahnom. Masy vody unášali zaparkované motorové vozidlá, informovala tlačová agentúra DPA.



Osobitne to pocítili ľudia v spolkových krajinách Hesensko, Porýnie-Falcko, Durínsko a Sasko.