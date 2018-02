V Nemecku silnie volanie po vytvorení ministerstva pre digitalizáciu

Vytvorenie ministerstva si žiada fakt, že treba spracúvať čoraz viac údajov a tiež pracovať na produktoch s umelou inteligenciou.

Berlín 14. februára (TASR) - V Nemecku v diskusiách sa čoraz častejšie ozýva volanie po vytvorení ministerstva pre digitalizáciu. Žiadajú ho mladí zakladatelia nových firiem a niektoré významné osobnosti nemeckého verejného života.



Vytvorenie ministerstva si žiada fakt, že treba spracúvať čoraz viac údajov a tiež pracovať na produktoch s umelou inteligenciou. Nový orgán štátnej správy by sa mal nazývať Digitalministerium.



Iniciatívu za jeho vytvorenie už podporili viaceré nemecké združenia a spolky. Medzi nimi je aj Spolkové združenie stredne veľkých podnikov. Podporu nachádza aj v spolkovom ministerstve hospodárstva, ktorému teraz prináleží poradenstvo v oblasti digitalizácie.



Združenie Deutsche Start-up sa odvolalo na reprezentačný prieskum verejnej mienky, ktorý urobil výskumný ústav Civey. V ňom 77,7 % respondentov pokladá tému digitalizácie za mimoriadne dôležitú. To by sa malo prejaviť aj v prístupe novej veľkej koalície k nej.