V Nemecku výrazne stúpol počet útokov na turecké inštitúcie

Berlín 20. marca (TASR) - V súvislosti s ofenzívou tureckej armády v kurdskej enkláve Afrín na severozápade Sýrie sa výrazne zvýšil počet útokov na turecké inštitúcie v Nemecku. Nemecká polícia zaznamenala v tomto roku už 37 takýchto činov vykonaných pravdepodobne prokurdskými aktivistami na mešity, kultúrne združenia a turecké reštaurácie, informujú vo svojich utorňajších vydaniach denníky mediálnej skupiny Funke odvolávajúce sa na spolkové ministerstvo vnútra.



Hovorkyňa rezortu pre porovnanie uviedla, že počas celého roka 2017 došlo k 13 takýmto útokom. Zároveň upozornila, že v obidvoch prípadoch ide o predbežné údaje, ktoré by mohli zmeniť ďalšie hlásenia na polícii.



V súvislosti s napätou situáciou medzi Kurdmi a tureckými nacionalistami v Nemecku povedala, že kvôli mnohým ľuďom s väzbami na Turecko, ktorí v krajine žijú, bola vždy miestom, kde dochádzalo k turecko-kurdským konfliktom. To platí "obzvlášť na pozadí súčasných udalostí v Afríne a okolo neho", dodala hovorkyňa.



V uplynulých dňoch polícia zaznamenala viacero podpaľačských útokov na mešity alebo turecké zariadenia v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Berlín, Severné Porýnie-Vestfálsko a Šlezvicko-Holštajnsko.



Tureckí vojaci a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili 20. januára v Afríne operáciu proti kurdským Oddielom ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré Ankara považuje kvôli väzbám na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) za teroristickú organizáciu. Turecká armáda v nedeľu oznámila, že sa jej Afrín podarilo úplne ovládnuť. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vzápätí v pondelok avizoval, že jeho krajina rozšíri teraz vojenské operácie do ďalších Kurdmi ovládaných oblastí v Sýrii, ako aj do oblasti Sindžár v Iraku.



Hovorkyňa Spolkového kriminálneho úradu (BKA) koncom minulého týždňa denníku Die Welt povedala, že v reakcii na tureckú ofenzívu proti Kurdom v severnej Sýrii sa v Nemecku očakávajú ďalšie násilné činy.