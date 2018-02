V Nemecku zadržali utečenca zo Sýrie podozrivého z plánovania útoku

Podľa nemeckých úradov podozrivý muž bojoval aj v sýrskej občianskej vojne, ktorá sa začala v roku 2011. Nemenovaný Sýrčan prišiel do Nemecka ako utečenec a neskôr (v roku 2017) sa vrátil do Sýrie.

Frankfurt 26. februára (TASR) - Pre podozrenie z plánovania teroristického útoku zadržali v Nemecku 28-ročného utečenca zo Sýrie. S odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Podľa nemeckých úradov podozrivý muž bojoval aj v sýrskej občianskej vojne, ktorá sa začala v roku 2011. Nemenovaný Sýrčan prišiel do Nemecka ako utečenec a neskôr (v roku 2017) sa vrátil do Sýrie.



Muža zadržali 20. februára na letisku vo Frankfurte nad Mohanom po prílete z tureckého Istanbulu, keď sa chcel vrátiť do Nemecka.



Prokuratúra naliehala na jeho zadržanie pre obavy z útoku, ktorý plánoval. Sýrčana nemecké úrady podozrievajú tiež z členstva v teroristickej organizácii.