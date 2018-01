V Nemecku vraždil tínedžer. Obeť provokačne pozrela na jeho mamu

Na snímke policajti sprevádzajú žiakov po tom, čo zrejme jeden zo školákov dobodal svojho spolužiaka v západonemeckom meste Lünen pri Dortmunde v utorok 24. januára 2018. Polícia podozrivého mladíka zadržala. Foto: TASR/AP

Lünen/Dortmund 23. januára (TASR) - O neuveriteľnom motíve vraždy školáka v nemeckom Lünene vypovedal v utorok podľa večernej informácie tamojších vyšetrovateľov zadržaný, z činu dôvodne podozrivý 15-ročný Alex M.Podľa vlastných slov ho opakované provokačné pohľady 14-ročného Leona H. na jeho matku podráždili natoľko, že ho bodol nožom do krku.Informáciu priniesli internetové vydania denníkov Rheinische Post a Bild s odvolaním sa na políciu a prokuratúru v Dortmunde.Súdna pitva potvrdila, že príčinou úmrtia, ktorému sa nepodarilo zabrániť ani pokusmi o oživenie obete útoku, bolo smrteľné násilie. Vražednú zbraň zaistili na mieste činu, tínedžera-útočníka na úteku zadržali v krátkom čase bez toho, aby kládol odpor.Už v stredu predvedú 15-ročného Alexa M., ktorý bol sociálnym úradom známy už skôr ako agresívny a nepoučiteľný a ktorý z tohto dôvodu istý čas navštevoval iné školské zariadenie, pred sudcu, ktorý rozhodne zrejme o uvalení väzby na chlapca s dvojakým nemecko-kazašským občianstvom.Mladík sa s matkou mal pred návratom do pôvodného vzdelávacieho zariadenia stretnúť v škole so sociálnou pracovníčkou. Krátko predtým došlo k útoku, ktorý sa udial pred očami jeho matky.Rodičia a ďalší blízki obete sú v starostlivosti intervenčného tímu psychológov.Špekulácie na sociálnych sieťach, odvolávajúce sa na očitých svedkov, v zmysle ktorých sa mal terčom útoku stať jeden z pedagógov školy, a nie spomínaný školák, ktorý vraj skočil medzi útočníka a pedagóga a utrpel pri tom smrteľné zranenia, sa teda zrejme nepotvrdili.Starosta Lünenu, mesta s takmer 90.000 obyvateľmi, Jürgen Kleine-Fauns avizoval na stredu na pravé poludnie minútu ticha na všetkých miestnych školách, ako aj radnici. Niet síce slov, ktorými by sa dalo utešiť pozostalých, avšak ukážeme, že v Lünene sme v podobných situáciách jednotní, vyhlásil.Vyučovanie na inkriminovanej škole by v stredu malo riadne pokračovať. Za pomoci triednych učiteľov by žiaci mali spracovať šokujúci zážitok z utorka.