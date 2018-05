V Nemecku zatkli podozrivého člena skupiny Islamský štát zo Sýrie

Prokuratúra uviedla, že IS sprvu považoval Sýrčana za spolupracovníka vlády.

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecké úrady zatkli v stredu 25-ročného Sýrčana pre podozrenie z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS).



Spolková prokuratúra informovala vo štvrtok, že Faisala A.H. zatkli v meste Tübingen na juhozápade krajiny.



Podľa prokuratúry je muž podozrivý z toho, že v roku 2013 vstúpil do milícií bojujúcich proti sýrskej vláde. Neskôr v tom roku sa milície zlúčili so skupinou Islamský štát.



Prokuratúra uviedla, že IS sprvu považoval Sýrčana za spolupracovníka vlády. Po absolvovaní náboženskej "prevýchovy" a zložení prísahy skupine bol určený na špehovanie ľudí v meste Tabka a na pomoc pri vyprázdňovaní domov zabratých Islamským štátom.



Zo Sýrie odcestoval do Nemecka na konci roku 2014, dodáva agentúra AP.