V New Yorku popísali plagát sudkyne antisemitskými heslami

New York 14. marca (TASR) - Útvar policajného zboru mesta New York pre zločiny z nenávisti začal vyšetrovanie po tom, ako páchatelia popísali plagát sudkyne najvyššieho súdu Ruth Baderovej Ginsburgovej antisemitskými heslami a znakmi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Fotografiu počmáraného plagátu z nástupišťa metra v Brooklyne zverejnil na sociálnej sieti Twitter jeden z cestujúcich, uviedla televízia WNBC. Na čelo sudkyne na plagáte niekto napísal "Zomri" a cez jej okuliare zase slovo "Židovka". Na ústa jej navyše nakreslili i hákový kríž.



Newyorský policajný zbor na Twitteri napísal: "V New Yorku nie je miesto pre nenávisť."



Podľa predstaviteľov metra bol plagát s antisemitskými heslami, ktorý je reklamou na novú knihu o sudkyni Ginsburgovej, z nástupišťa odstránený.