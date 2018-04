V New Yorku sa upálil muž: Čin vykonal kvôli ekológii

Buckel bol známy ako obhajca práv homosexuálov a pracoval v americkej právnickej organizácii Lambda Legal bojujúcej za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb (LGBT).

New York 15. apríla (TASR) - Známy právnik obhajujúci práva homosexuálov David Buckel sa upálil v newyorskom parku na protest voči znečisťovaniu životného prostredia a využívaniu fosílnych palív. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Buckelovo telo sa našlo v brooklynskom Prospect parku v sobotu skoro ráno. V neďalekom nákupnom vozíku nechal odkaz, ktorý predtým poslal e-mailom niektorým médiám vrátane denníka New York Times.



"Znečisťovanie ničí našu planétu, dostáva sa k obyvateľstvu cez vzduch, pôdu, vodu a počasie," napísal v e-maile s tým, že mnoho ľudí zomiera predčasne, pretože dýcha vzduch znečistený fosílnymi palivami. Napísal, že chce, aby jeho smrť viedla k činom: "Vznešený cieľ v živote si žiada vznešený cieľ v smrti".



Polícia potvrdila, že našla v parku telo 60-ročného muža, ktorý sa podpálil, ale nemohla potvrdiť obsah jeho odkazu.



Buckel bol známy ako obhajca práv homosexuálov a pracoval v americkej právnickej organizácii Lambda Legal bojujúcej za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb (LGBT). Po odchode z tejto organizácie sa zapojil do kampane na ochranu životného prostredia, píše denník New York Times.