V oblasti Austrálie zatkli od roku 2013 viac ako 600 pašerákov ľudí

Canberra 24. júla (TASR) - Viac ako 600 pašerákov ľudí zatkli v šiestich rozličných krajinách, odkedy Austrália zaviedla v roku 2013 svoju kontroverznú politiku vracania lodí. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na austrálsku vládu.



"Vrátili sme 33 lodí. Narušili sme 70 (pokusov)... a 600 ľudí bolo zatknutých v krajinách v našom regióne," uviedol austrálsky minister vnútra Peter Dutton. Podľa jeho slov zastavili pokusy o pašovanie 2500 ľudí, avšak upozornil, že 14.000 ľudí v Indonézii je pripravených "naskočiť na lode".



"Keďže nie sme v súčasnosti svedkami ďalších príchodov lodí vzhľadom na operáciu Zvrchované hranice, ľudia si myslia, že problém pominul, ale v skutočnosti to tak nie je," povedal Dutton pre Radio FiveAA.



Pašeráci ľudí chcú podľa neho iba vyberať peniaze od nevinných mužov, žien a detí, ale je im jedno, či pristanú v Austrálii alebo na dne oceánu.



Dutton tiež poďakoval vládam Indonézie, Srí Lanky a Malajzie za pomoc v boji proti tomuto "diabolskému obchodu".



V rokoch 2008-13 dorazilo do Austrálie mimo jej pevninského územia na 800 lodiach viac ako 51.000 ľudí - vrátane 8400 detí. Približne 1110 ľudí sa utopilo v mori. Austráliu to podnietilo spustiť operáciu Zvrchované hranice vracania plavidiel do miest, odkiaľ vyplávali, aby odradili ľudí od vydávania sa na takúto riskantnú cestu.



Predstavitelia OSN v minulosti kritizovali túto politiku ako nelegálnu podľa medzinárodného práva s tým, že môže zámerne ohrozovať životy ľudí, dodáva agentúra DPA.