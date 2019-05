V Odese i v Moskve si pripomínajú piate výročie požiaru v Dome odborov

Podľa oficiálnych údajov si tragédia vyžiadala 42 obetí na životoch a približne 250 zranených.

Moskva 2. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok obvinilo Ukrajinu z prieťahov vo vyšetrovaní požiaru v budove Domu odborov v Odese, ktorý si v máji 2014 vyžiadal vyše 40 mŕtvych. Informovala o tom vo štvrtok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Ako uviedla agentúra AFP, z rovnakého dôvodu Ukrajinu vo štvrtok kritizovala aj monitorovacia misia OSN pre ľudské práva. Ukrajinské úrady podľa nej "neurobili to, čo je potrebné pre zabezpečenie rýchleho, nezávislého a nestranného vyšetrovania a trestného stíhania."



K tragédii došlo 2. mája 2014, keď sa námestí Kulikovo pole v Odese konala akcia tzv. Antimajdanu — prívržencov proruských separatistov. Proti nej zakročili radikáli z Pravého sektora a futbaloví "ultras" z Odesy a Charkova, ktorých tímy v ten deň hrali v meste zápas.



Proruskí demonštranti našli pred proukrajinskými útočisko v Dome odborov, kde vypukol požiar. Podľa dohadov budovu podpálili radikáli Pravého sektora. Ľudia, ktorí v objekte uviazli, mali len malú možnosť opustiť ho.



Podľa oficiálnych údajov si tragédia vyžiadala 42 obetí na životoch a približne 250 zranených. Miestni aktivisti kyjevskú vládu obviňujú, že zámerne tají pravdivé informácie o tragédii — podľa nich prišlo o život 116 ľudí a 48 osôb je nezvestných.



Udalosti v Odese vyšetrovalo ukrajinské ministerstvo vnútra a generálna prokuratúra. Zistilo sa zanedbanie pracovných povinností zo strany policajtov a nedbanlivosť pri organizovaní práce polície.



Fakt, že tento incident stále nie je objasnený ani potrestaný, podľa názoru rezortu ruskej diplomacie svedčí o tom, že svoj podiel na tragédii má aj ukrajinské vedenie, uviedlo Echo Moskvy.



Na Suvorovovom námestí v Moskve sa vo štvrtok konalo pietne zhromaždenie na pamiatku obetí požiaru. Podľa Echa Moskvy naň prišlo asi 200 ľudí. Išlo o aktivistov Strany práce, hnutia Iné Rusko či radikálneho nacionalistického Ruského oslobodzovacieho hnutia (SERB).



Ďalšie zhromaždenie sa bude konať pred ukrajinským veľvyslanectvom v Moskve.



Na námestí a v jeho okolí v čase zhromaždenia platili prísne bezpečnostné opatrenia. Pri vchodoch do metra stáli príslušníci polície. Po obvode námestia hliadkovalo niekoľko desiatok príslušníkov Ruskej gardy. Prístupu na námestie na viacerých miestach bránili zátarasy. Pred vstupom na námestie musel každý prejsť cez bezpečnostný rám i fyzickou kontrolou.



Podobné opatrenia prijali vo štvrtok aj v Odese v okolí parku Kulikovo pole, kde policajné zložky hliadkujú v posilnenom režime. Do areálu je možné dostať sa len cez hlavný vchod a po obhliadke detektorom kovov.