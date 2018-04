V ohrození života je po útoku v Münsteri už iba jeden zo zranených

Zdravotný stav ostatných hospitalizovaných sa ďalej stabilizoval.

Münster 11. apríla (TASR) - Už iba jedna zo zranených osôb po sobotňajšom útoku automobilom v centre mesta Münster v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko je v ohrození života. Zdravotný stav ostatných hospitalizovaných sa ďalej stabilizoval.



Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu Univerzitnú kliniku. V nej leží aktuálne ešte sedem z viac ako 20 zranených. V inom nemocničnom zariadení, kam previezli v stredu aj jednu zo šestice hospitalizovaných v Univerzitnej klinike, sú v starostlivosti lekárov a zdravotníckeho personálu ešte traja zranení. Ani jeden z tejto trojice vážne zranených pacientov však nie je v ohrození života.



Zbraň, ktorou sa vodič - Jens R. - konajúci zrejme zo samovražedných pohnútok zastrelil krátko po náraze do ľudí sediacich pred jednou z miestnych tradičných reštaurácií, hrá pri vyšetrovaní kauzy nepodstatnú úlohu.



Ani prípadné vypátranie osoby, od ktorej si zosnulý vodič kúpil pištoľ pochádzajúcu z čias vojny v bývalej Juhoslávii a ktorú mal následne v ilegálnej držbe, by nemalo trestnoprávne dôsledky, pretože napomáhanie k samovražde nie je trestné, takýto človek by čelil iba stíhaniu pre porušenie platnej legislatívy v zbrojnej oblasti.



Pištoľ, ktorú Jens R. vlastnil bez zbrojného preukazu, je predmetom skúmania expertov z Krajinského kriminálneho úradu.



V Münsteri sa medzičasom život vracia do normálnych koľají. Zamestnanci dvoch reštaurácií ležiacich bezprostredne pri mieste tragédie, pri ktorej prišli popri samovrahovi o život 51-ročná žena a 65-ročný muž, v stredu už nastúpili do práce a privítali prvých hostí. Nie však pri stoloch a stoličkách pod holým nebom, na to ešte nenadišiel ten správny čas.



Predtým sa spoločne s kolegami z okolitých gastronomických podnikov stretli v duchu obrovskej solidarity na neďalekom námestí, kde strávili mlčky niekoľko minút.



Vyšetrovanie útoku pokračuje, pre políciu i prokuratúru zostáva motív konania samovraha stále nejasný.