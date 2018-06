V okolí mesta Manbidž začali hliadkovať tureckí a americkí vojaci

Vojenská koalícia pod velením Spojených štátov medzitým uskutočnila letecký útok na pozície vládnych síl v provincii Dajr az-Zaur, pri ktorom zahynulo niekoľko vojakov.

Istanbul 18. júna (TASR) - Tureckí a americkí vojaci začali v pondelok hliadkovať na severe Sýrie, pozdĺž línie medzi mestami Manbidž a susedným regiónom pod tureckou kontrolou. Podľa vyhlásenia tureckej armády hliadkovanie realizujú turecká a americká strana nezávisle od seba, informovala agentúra Reuters.



Ide o súčasť dohody dosiahnutej na základe rokovaní Ankary s Washingtonom. Začiatok hliadkovacej misie potvrdilo i Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Vojenská koalícia pod velením Spojených štátov medzitým uskutočnila letecký útok na pozície vládnych síl v provincii Dajr az-Zaur, pri ktorom zahynulo niekoľko vojakov, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA. K náletu došlo tri dni po tom, ako sýrska vládna armáda v danej oblasti zaznamenala značný územný zisk.



Zmienený sýrsky zdroj obvinil koalíciu z toho, že útočí na vládne ciele, zatiaľ čo tajne podporuje teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Sýrske médium citované agentúrou Anadolu ďalej uviedlo, že "USA sa prostredníctvom svojich žoldnierov pokúšajú ukradnúť ekonomické zdroje vo východnej Sýrii".



Sýrske kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG) 5. júna oznámili, že z Manbidžu stiahli svojich vojenských poradcov; deň po tom, ako Turecko ohlásilo dosiahnutie dohody s USA ohľadom budúcnosti daného územia. Manbidž oslobodili od IS sily pod kurdským vedením v roku 2016 za pomoci vojenskej koalície pod velením USA.



Turecko si podľa agentúra DPA praje odchod YPG z Manbidžu, ale zároveň sa usiluje o odzbrojenie tejto kurdskej skupiny na celom severe Sýrie, čo vyvoláva otázky ohľadom budúceho vývoja.



Ankara sa totiž domnieva, že kurdská Zjednotená demokratická strana (PYD) v Sýrii a YPG ako jej ozbrojené krídlo majú väzby so Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná ako militantná teroristická organizácia. Jednotky YPG majú pod kontrolou rozľahlé územie na severe Sýrie pri hraniciach s Tureckom.