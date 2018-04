Zatkli Pakistanca za upálenie ženy, ktorá odmietla ponuku na sobáš

Ženu hospitalizovali v nemocnici v meste Láhaur, kde v nedeľu večer zomrela. Gudžár sa k útoku priznal a bol vzatý do väzby až do začiatku súdneho procesu.

Láhaur 23. apríla (TASR) - Pakistanská polícia zadržala muža, ktorý upálil ženu za to, že odmietla jeho ponuku na sobáš. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Polícia z východopakistanskej provincie Pandžáb podozrivého identifikovala ako moslima Rizwána Gudžára, ktorý minulý týždeň polial ženu - kresťanku benzínom pred jej domom v meste Sialkot. Ženu následne zapálil a z miesta činu ušiel.



Ženu hospitalizovali v nemocnici v meste Láhaur, kde v nedeľu večer zomrela. Gudžár sa k útoku priznal a bol vzatý do väzby až do začiatku súdneho procesu.



Na ženy v konzervatívnom Pakistane útočia pomerne bežne, keď odmietnu ponuku na sobáš alebo "zneuctia" svoju rodinu. Ženy často v takýchto prípadoch polievajú muži kyselinou s úmyslom znetvoriť ich či zabiť.