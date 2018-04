V Pakistane zatkli podozrivých zo znásilnenia a upálenia dievčatka

Dievčatko v nedeľu odišlo z domu do neďalekého obchodu. O niekoľko hodín neskôr ho s popáleninami našli v opustenom dome.

Islamabad 11. apríla (TASR) - V Pakistane zatkli v stredu viac než desiatku podozrivých v prípade údajného znásilnenia osemročného dievčatka, ktoré sa zrejme snažili aj upáliť zaživa. S odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej polície o tom informovala agentúra DPA.



Dievčatko v nedeľu odišlo z domu do neďalekého obchodu. O niekoľko hodín neskôr ho s popáleninami našli v opustenom dome. Následne ju previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam neskôr podľahla. Podľa lekárov oheň zasiahol 70 percent jej tela.



Vyšetrovatelia predpokladajú, že dievčatko bolo pred popálením sexuálne zneužité.



Situácia vyvolala v krajine protesty v sociálnych médiách i na uliciach V súvislosti s týmto zločinom na v utorok v meste Čičavatni v pakistanskej provincii Pandžáb protestovali študenti, aktivisti či právnici.



V januári znásilnenie sedemročného dievčatka v meste Kasúr vyvolalo protesty v celom Pakistane. Podozrivého v tomto prípade zadržali po niekoľkých týždňoch vyšetrovania. Následne bol odsúdený na trest smrti.



Každý deň je v Pakistane napadnutých najmenej 11 detí. Vyplýva to z údajov nezoskovej organizácie Sahil, ktorá sa zaoberá právami detí.