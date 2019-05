V Paraguaji museli pre záplavy evakuovať približne 70.000 rodín

Hladina rozvodnenej rieky Paraguaj sa denne zvýši o štyri až päť centimetrov a podľa oficiálnych údajov hydrometeorologického ústavu dosahuje výšku len 46 centimetrov pod úrovňou katastrofy.

Asunción 27. mája (TASR) - Približne 70.000 rodín v Paraguaji muselo opustiť svoje príbytky v dôsledku prívalových dažďov a podľa meteorológov hrozí, že v nadchádzajúcich týždňoch zaplaví hlavné mesto Asunción. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Prekročenie hladiny by malo "veľmi vážny vplyv" na niektorých obyvateľov Asunciónu, ktorí sa presťahovali do povodňovej oblasti, uviedol v nedeľu zástupca riaditeľa hydrometeorologického ústavu Nelson Perez. Dodal, že vodovodný systém v meste upchali odpadky, čo záplavy zhoršilo.



Podľa oficiálnych údajov povodne postihli v Asuncióne približne 40.000 ľudí. Ďalších 10.000 ľudí bolo vysídlených v meste Pilar pri južnej hranici s Argentínou.



Vláda mobilizovala ozbrojené sily, aby pomohla vysídleným obyvateľom presťahovať sa do dočasných prístreškov. Stovky rodín sa však rozhodli zostať vo svojich zaplavených domoch.