Po požiari v Notre-Dame je dieťa vystavené riziku otravy olovom

Paríž 7. augusta (TASR) - Parížski zdravotníci v stredu oznámili, že lekársky sledované musí byť jedno dieťa, ktoré bolo vystavené riziku otravy olovom. Možnú otravu odhalili lekárske testy vykonané v súvislosti s aprílovým požiarom parížskej katedrály Notre-Dame, pri ktorom sa do ovzdušia uvoľnilo do veľké množstvo tohto kovu.



Miestny úrad verejného zdravotníctva ARS uviedla, že dieťa, ktoré testovali minulý týždeň, zatiaľ lekárske ošetrenie nepotrebuje, no budú ho monitorovať. Školu, ktorú navštevovalo, zatvorili v júli pre vysokú úroveň olova, ktorú zistili v jej areáli, uvádza agentúra AP.



Pri požiari z 15. apríla sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krov gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali stovky ton tohto kovu. V okolitom ovzduší bola následne zistená mimoriadne vysoká koncentrácia častíc olova.



Parížski zdravotníci neskôr vyzvali tehotné ženy žijúce v okolí katedrály Notre-Dame, aby si dali zistiť hladinu olova v krvi. Rodičom detí do siedmich rokov taktiež odporučili, aby ich pre tento účel vzali k lekárovi. Dosiaľ bolo takto otestovaných 162 detí, píše AP odvolávajúc sa na miestne úrady.



Parížske úrady celé týždne tvrdili, že obyvatelia nie sú v ohrození, na čo však 25. júla zatvorili dve školy, v ktorých prebiehali letné programy pre deti po tom, ako testy preukázali vysoké úrovne olova, pripomenula ešte v utorok agentúra AFP.