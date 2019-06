V parížskej Notre-Dame sa uskutoční prvá omša od ničivého požiaru

Omša sa uskutoční pri príležitosti sviatku posvätenia oltára katedrály. Jej dejiskom bude kaplnka, ktorú požiar ušetril a v ktorej sa nachádzala cenná relikvia - predpokladaná Ježišova tŕňová koruna.

Paríž 10. júna (TASR) - V parížskej katedrále Notre-Dame sa najbližšiu sobotu alebo nedeľu uskutoční prvá omša od ničivého požiaru spred dvoch mesiacov.



V rozhovore pre týždenník Famille Chrétienne to uviedol rektor katedrály, biskup Patrick Chauvet. Ako v pondelok informoval denník Le Figaro, účastníci bohoslužieb budú musieť mať na hlavách ochranné prilby.



Omša sa uskutoční pri príležitosti sviatku posvätenia oltára katedrály. Jej dejiskom bude kaplnka, ktorú požiar ušetril a v ktorej sa nachádzala cenná relikvia - predpokladaná Ježišova tŕňová koruna.



Na omši sa zúčastní zrejme šesť alebo sedem kňazov - okrem arcibiskupa a niekoľkých kanonikov. Všetci budú musieť mať počas obradu na hlavách prilbu, aj keď podľa zvyklostí muži v chráme prikrývku hlavy snímajú na znak úcty k Bohu.



Podľa spravodajského portálu France Inter by mohli omši predchádzať vešpery na námestí pred katedrálou.



Biskup Chauvet okrem toho oznámil, že na nádvorí Notre-Dame bude postavená malá mariánska svätyňa. Spresnil, že nepôjde o drevenú kópiu katedrály. Vo svätyni bude kópia sochy madony s dieťaťom, známej ako Notre-Dame de Paris, a veriaci a pútnici sa v nej môžu modliť či rozjímať. Počíta sa aj s prítomnosťou kňaza. Pútnikom budú k dispozícii aj stánky so suvenírmi či sviečkami a kvetmi.



Biskup si pôvodne želal, aby svätyňa bola otvorená už cez víkend 15. a 16. júna. Zatiaľ však nemá povolenie parížskej prefektúry, čo súvisí s tým, že analýzami vykonanými po požiari sa zistili abnormálne koncentrácie olova, ktoré sa pri požiari tavilo. Bolo preto nutné vykonať dekontaminačné práce, ktoré by mali skončiť v najbližších dňoch.



Požiar katedrály Notre-Dame vypukol v priestoroch strechy 15. apríla 2019. Na hasení požiaru a záchrane katedrály pracovalo približne 400 hasičov. Požiar sa podarilo uhasiť nadránom nasledujúceho dňa.



Počas požiaru bola zničená strecha celej lode a niektoré stredoveké okenné vitráže. Poškodili sa aj vnútorné časti kostola, najmä po tom, ako sa zrútila veža sanktusník, ktorá prerazila celé jedno pole krížovej klenby a časť klenieb v zadnej časti chrámu. Väčšina vzácnych artefaktov však bola ušetrená - časť pre to, že boli kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii katedrály uskladnené na inom mieste, a zvyšok sa podarilo dostať do bezpečia po vypuknutí požiaru.



Presná príčina požiaru zatiaľ nebola zistená, ale je pravdepodobné, že ho mohol pôsobiť skrat v elektrickom vedení.



Deň po požiari bola vo Francúzsku vyhlásená celoštátna zbierka na rekonštrukciu katedrály. Peniaze sa zbierajú aj v mnohých iných krajinách.