V Rakúsku našli uškrtené dievča v parku, podozrivým je mladý Sýrčan

Príbuzní tínedžerky uviedli, že v noci na nedeľu sa nevrátila domov po tom, ako sa odišla zabávať do nočných podnikov.

Viedeň 14. januára (TASR) - Rakúski vyšetrovatelia podozrievajú 19-ročného Sýrčana zo zabitia o tri roky mladšieho dievčaťa, ktoré našli v nedeľu "zjavne uškrtené" v parku vo Viedenskom Novom Meste (Wiener Neustadt). Mladík, ktorého medzičasom zadržala polícia, sa k činu priznal, uviedla v pondelok tlačová agentúra APA s odvolaním sa na vyjadrenie prokuratúry.



Príčina smrti vyšla najavo po vykonaní pitvy na tele obete, ktoré našlo "viacero osôb" v húštine, kde bolo navyše prikryté lístím a vetvami. Nemenovaného sýrskeho azylanta, bývalého priateľa mŕtveho dievčaťa, ktorého podobizeň zverejnili v médiách, sa podarilo zadržať v noci na pondelok vo viedenskej štvrti Favoriten.



Príbuzní tínedžerky uviedli, že v noci na nedeľu sa nevrátila domov po tom, ako sa odišla zabávať do nočných podnikov.



Prokuratúra vo Viedenskom Novom Meste v pondelok potvrdila, že už v decembri podávala návrh na trestné stíhanie zadržaného Sýrčana, a to pre údajné sexuálne obťažovanie a spôsobenie telesnej ujmy. Bolo tiež voči nemu vedené konanie o odobratí azylovej ochrany, ktoré však ešte vlani zastavili, uviedol pre APA hovorca ministerstva vnútra Christoph Pölzl s tým, že v pondelok došlo k jeho obnoveniu.



Starosta Viedenského Nového Mesta Klaus Schneeberger vyjadril predpoklad, že víkendovému násilnému činu bolo možné zabrániť, ak by konanie voči Sýrčanovi pokračovalo, z čoho je "smutný a rozhnevaný zároveň". "Ak sa nejaký žiadateľ o azyl dopustí v Rakúsku trestného činu, musí byť vyhostený," zdôraznil.