V parlamentných voľbách zrejme zvíťazila Maldivská demokratická strana

Kolombo 7. apríla (TASR) - Maldivská demokratická strana, ktorú podporuje súčasný prezident Ibráhím Muhammad Sulih, podľa predbežných výsledkov vyhrala sobotňajšie parlamentné voľby a v 87-člennom parlamente získa zrejme 60 kresiel. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Hlavnými súperiacimi politickými subjektmi vo voľbách boli Maldivská demokratická strana (MDP), na ktorej čele stojí bývalý prezident republiky Muhammad Našíd (2008-12), a opozičná koalícia vedená niekdajším prezidentom Abdalláhom Jamínom (2013-18).



Ak sa potvrdia predbežné výsledky, bude to prvýkrát od roku 2008, čo jediná strana získa väčšinu v parlamente. Ako pripomenula AP, v roku 2008 sa táto juhoázijská krajina, ležiaca v Indickom oceáne, stala po desaťročiach autokratickej vlády demokratickým štátom.



Muhammad Našíd bol na Maldivách prvým demokratickým zvoleným lídrom po tom, čo bol v krajine v roku 2008 zavedený pluralitný politický systém. Počas vlády bývalého prezidenta Abdalláha Jamína (2013-18), ktorý dal uväzniť mnohých svojich politických súperov, sa Našíd takisto ocitol vo väzení.



Abdalláha Jamína vo februári zadržali pre obvinenia z korupcie. Z väzby bol prepustený minulý týždeň.



Sulih, ktorý vlani v septembri nečakane porazil Jamína v prezidentským voľbách, vyzval voličov, aby sa zúčastnili na hlasovaní a umožnili tak implementáciu reforiem v oblasti súdnictva a ekonomiky.



"Ukázali ste, že sa nechcete vrátiť k rozkrádaniu a korupcii. V tejto vláde nebude nijaké miesto pre zlodejstvá. Každý, kto má takéto úmysly, by mal odstúpiť," vyhlásil Sulih pred svojimi podporovateľmi. Jeho cieľom je najmä boj proti korupcii a posilnenie demokratických inštitúcií.



Svoj hlas mohlo vo voľbách odovzdať dovedna 264.000 oprávnených voličov. Tí si mohli vybrať z 386 kandidátov.



Volebná účasť dosiahla viac než 78 percent. Oficiálne výsledky by mala volebná komisia oznámiť v nedeľu popoludní. Konečné výsledky však budú známe až 12. apríla, keď sa spočítajú i hlasovacie lístky zo zámorských oblastí z Británie, Indie, Malajzie a Srí Lanky.