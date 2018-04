V Peru našli najväčšie hromadné obetisko detí v dejinách

Obetné miesto našli neďaleko mesta Trujillo na severozápadnom pobreží Peru, ktoré leží v blízkosti bývalého centra starovekej civilizácie Chimú.

Lima 28. apríla (TASR) - Archeológovia objavili na severe Peru obetisko s pozostatkami viac ako 140 detí, ktoré tam pred približne 550 rokmi zavraždili počas hromadného posvätného rituálu. Ide pravdepodobne o najväčší objav tohto druhu v histórii vôbec. S odvolaním sa na National Geographic o tom informuje spravodajská stanica BBC.



Deti obetovali pravdepodobne počas jedného dňa. Spolu s nimi obetovali aj viac ako 200 mladých lám.



"Nikdy som niečo také neočakával," okomentoval objav antropológ John Verano, ktorý vedie tím vedcov v tejto oblasti. "A nemyslím si, že niekto iný to čakal," dodal.



Prvé pozostatky detí a lám našli archeológovia už v roku 2011 pri prácach na vykopávkach 3500 rokov starého chrámu. Počiatočný stav - 40 detí a 74 lám - sa do roku 2016 vyšplhal na neuveriteľných 140 detských kostier a vyše 200 tiel zvierat. Kostry detí boli vo veku od piatich do 14 rokov.