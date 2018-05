V Peru prepustili exprezidenta s manželkou podozrivých z korupcie

Manželský pár sa dobrovoľne vydal do rúk úradov krátko po tom, čo súd nariadil ich vzatie do útekovej väzby na 18 mesiacov. Celý prípad sa napriek ich prepusteniu stále vyšetruje.

Lima 1. mája (TASR) - Bývalého peruánskeho prezidenta Ollantu Humalu a jeho manželku Nadine Herediovú podozrivých z korupcie prepustili v pondelok na slobodu. Stalo sa tak štyri dni po tom, čo ústavný súd zrušil rozhodnutie o ich väzobnom stíhaní. Informovali o tom agentúry AP a DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Obaja opustili priestory väzníc, kde boli umiestnení od júla minulého roka. Manželský pár sa dobrovoľne vydal do rúk úradov krátko po tom, čo súd nariadil ich vzatie do útekovej väzby na 18 mesiacov. Celý prípad sa napriek ich prepusteniu stále vyšetruje.



Exprezident a bývalá prvá dáma Nadine Herediová čelia obvineniam z prania peňazí a zo sprisahania, ktoré sa týkajú úplatkárskeho škandálu okolo brazílskej holdingovej spoločnosti Odenbrecht.



Bývalý šéf Odebrechtu tvrdí, že v roku 2011 nelegálne prispel tromi miliónmi dolárov na Humalovu prezidentskú kampaň. Humala všetky obvinenia odmieta ako nepodložené.



Obvinení boli vzatí do väzby pre obavy, že by sa mohli pokúsiť ujsť do zahraničia.



Ten istý sudca už v tomto prípade vydal zatykač na iného peruánskeho exprezidenta Alejandra Toleda pre obvinenia súvisiace s rovnakým korupčným škandálom. Toledo sa v súčasnosti nachádza v USA, kde sa pokúša zabrániť svojmu vydaniu do vlasti.



Ollanta Humala pôsobil ako prezident Peru v rokoch 2011 až 2016. Toledo bol hlavou štátu v rokoch 2001-2006.