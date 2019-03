V Petrohrade začal proces s 11 podozrivými z podielu na útoku v metre

K útoku sa prihlásila organizácia napojená na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida. Podľa nej išlo o odkaz všetkým štátom zapojeným do vojny s moslimami.

Petrohrad 11. marca (TASR) - V ruskom Petrohrade sa začal v pondelok proces s 11 podozrivými v súvislosti s teroristickým bombovým útokom v miestnom metre z apríla 2017. Informovala o tom agentúra AFP. Pri útoku v metre v druhom najväčšom meste Ruska zahynulo 15 ľudí a desiatky utrpeli zranenia.



"Vojenský súd Moskovského obvodu otvára vyšetrenie trestného činu útoku v metre, ku ktorému došlo v apríli 2017," píše sa vo vyhlásení súdu.



K útoku sa prihlásila organizácia napojená na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida. Podľa nej išlo o odkaz všetkým štátom zapojeným do vojny s moslimami. Podľa AFP to bol odkaz na vojenské ťaženie Ruska v Sýrii.



Úrady identifikovali útočníka ako 22-ročného Kirgiza narodeného v Rusku Akbaržona Džalilova, ktorý pri útoku taktiež zahynul. Pred súd sa v pondelok postavilo jeho 11 predpokladaných komplicov.



Ruská Federálna bezpečnostné služba (FSB) vlani v rámci výsledkov vyšetrovania uviedla, že teroristický čin v Petrohrade sa pripravoval s použitím mobilnej aplikácie Telegram. Objednávateľ, organizátor a vykonávateľ teroristického útoku sa osobne nepoznali a komunikovali spolu len prostredníctvom tejto aplikácie. Na základe jej analýz sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať všetky osoby zapletené do tohto trestného činu a zadržali 11 osôb.



K výbuchu v petrohradskom metre došlo 3. apríla 2017. Atentátnik Akbaržon Džalilov aktivoval nálož na svojom tele v okamihu, keď sa vlaková súprava, v ktorej sa nachádzal, pohybovala medzi stanicami Technologický inštitút a Senné námestie. Výbuch usmrtil celkove 16 ľudí a približne 100 ďalších zranil.