V Plzni došlo k útoku neznámou chemikáliou, vyžiadal si päť zranených

Polícii sa podozrivú podarilo zadržať.

Plzeň 24. marca (TASR) - V nočnom podniku v Plzni žena podľa prvých informácií napadla ľudí neznámou chemikáliou, pravdepodobne kyselinou. Na mieste už od soboty rána zasahujú všetky útvary integrovaného záchranného systému. Útok si doposiaľ vyžiadal päť zranených. Polícii sa podozrivú podarilo zadržať, informuje spravodajský portál iDNES.cz



"Dostali sme oznámenie, že v jednom z nočných podnikov v Plzni došlo k zraneniu troch osôb. Na mieste ihneď zasahovali policajti z obvodného policajného riaditeľstva v Plzni, ktorým sa podarilo zabezpečiť podozrivú ženu, ktorá mala proti trom osobám použiť dosiaľ neidentifikovanú chemickú látku. Pravdepodobne išlo o kyselinu," popísala udalosť hovorkyňa tamojšej polície Pavla Burešová.



Podľa neoficiálnych správ išlo o kyselinu sírovú. Pri útoku bolo zranených päť ľudí. "Štyridsaťročná žena bola vrtuľníkom transportovaná do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady na Kliniku popáleninovej medicíny. Dvaja muži boli prevezení do Fakultnej nemocnice v Plzni. Kyselina zasiahla aj útočníčku. Na mieste sa nachádzal muž s poranením hlavy," upresnil hovorca záchrannej služby krajskej záchrannej služby Martin Brejcha.



V Plzni nešlo o prvý prípad útoku kyselinou, v máji 2015 tam súd poslal na 23 rokov do väzenia taxikára, ktorý polial kyselinou svoju bývalú priateľku, pripomína iDNES.cz